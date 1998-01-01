Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 336004 Наименование Компрессор Volvo FH12 (1993-2005), FM12 (1998-2005) (20429343) Trucktec

Запчасть компрессор Вольво ФШ 12 (1993-2005) ФМ 12 (1998-2005) (20429343) Trucktec представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 03.36.004. У данной детали есть аналоги с номерами: 0336004 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия компрессор Вольво ФШ 12 (1993-2005) ФМ 12 (1998-2005) (20429343) Trucktec на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.