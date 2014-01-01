Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 1435015 Наименование Диск тормозной IVECO Stralis

Запчасть диск тормозной Ивеко Стралис представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 14.35.015. У данной детали есть аналоги с номерами: 1435015 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Ивеко Стралис на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.