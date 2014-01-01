Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 143464 Наименование Комплект прокладок турбокомпрессора MB Trucktec

Запчасть комплект прокладок турбокомпрессора Мерседес Trucktec представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 01.43.464. У данной детали есть аналоги с номерами: 0143464 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект прокладок турбокомпрессора Мерседес Trucktec на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.