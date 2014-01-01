Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 143392 Наименование Комплект прокладок компрессора d=90 OM441/442 (без клапанной плиты) Trucktec

Запчасть комплект прокладок компрессора d=90 OM441/442 (без клапанной плиты) Trucktec представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 01.43.392. У данной детали есть аналоги с номерами: 0143392 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект прокладок компрессора d=90 OM441/442 (без клапанной плиты) Trucktec на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.