Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 143226 Наименование кольца поршн. компрессора d90mm (x4) MB/MAN (2,5x2,5x2,5x4)

Запчасть кольца поршн. компрессора d90mm (x4) Мерседес/МАН (2 5x2 5x2 5x4) представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 01.43.226. У данной детали есть аналоги с номерами: 0143226 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршн. компрессора d90mm (x4) Мерседес/МАН (2 5x2 5x2 5x4) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.