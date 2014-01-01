Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 142123 Наименование Датчик давления!\Omn MB Actros, Axor

Запчасть датчик давления!\Omn Мерседес Актрос Аксор представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 0142123. У данной детали есть аналоги с номерами: 0142123, 0045455414, 462065, A0045455414, BK7500414, 0045455414. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления!\Omn Мерседес Актрос Аксор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.