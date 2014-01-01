Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 142120 Наименование Датчик давления масла MB

Запчасть датчик давления масла Мерседес представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 0142120. У данной детали есть аналоги с номерами: 0041534928, 0071530828, 093255, 462930, 462930НЕПОСТАВЛЯЕТСЯ, 79024, 8800018SX. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления масла Мерседес, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRUCKTEC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.