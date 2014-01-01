Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 142078 Наименование Датчик КПП (скорости)

Запчасть датчик КПП (скорости) представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 0142078. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик КПП (скорости), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRUCKTEC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.