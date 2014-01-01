Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 115100 Наименование Поршень компрессора MB Actros/Antos/Arocs/Axor OM 457/906/926 LA d85.0 STD (000 130 3417) Trucktec

Запчасть поршень компрессора Мерседес Актрос/Antos/Arocs/Аксор OM 457/906/926 LA d85.0 STD (000 130 3417) Trucktec представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 01.15.100. У данной детали есть аналоги с номерами: 0115100 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень компрессора Мерседес Актрос/Antos/Arocs/Аксор OM 457/906/926 LA d85.0 STD (000 130 3417) Trucktec на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.