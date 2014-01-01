Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 115085 Наименование Компрессор воздушный Мерседес Аксор двигатель OM457 460

Если вы хотите купить компрессор воздушный Мерседес Аксор двигатель OM457 460, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Axor. С двигателями ОМ457. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 01.15.085. У данной детали есть аналоги с номерами: 0106007, 0106031, 0106050, 06014001, 1100020001, 1100250001, 160010049. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC.