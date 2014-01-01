Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 115068 Наименование Головка блока компрессора MB OM501LA/OM502LA (541 131 1119) Trucktec

Запчасть головка блока компрессора Мерседес OM501LA/OM502LA (541 131 1119) Trucktec представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 01.15.068. У данной детали есть аналоги с номерами: 0115068 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия головка блока компрессора Мерседес OM501LA/OM502LA (541 131 1119) Trucktec на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.