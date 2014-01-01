Производитель / Поставщик TRUCKTEC № Производителя 115064 Наименование Поршень компрессора Мерседес Актрос двигатель ОМ501 ОМ502

Если вы хотите купить поршень компрессора Мерседес Актрос двигатель ОМ501 ОМ502, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Actros, Мерседес Аксор, Mercedes Axor. С двигателями ОМ501, ОМ502. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TRUCKTEC с артикулом 01.15.064. У данной детали есть аналоги с номерами: 0041390, 0042690, 011310500000, 0340130039, 20040350021, 23947, 461653. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя TRUCKTEC.