|Производитель / Поставщик
|TRUCKTEC
|№ Производителя
|0839036
|Наименование
|Соединительные элементы, система выпуска
|для оригинального номера
|18 30 7 536 426
|Диаметр [мм]
|65
|Коннетор
|Двойной хомут
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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