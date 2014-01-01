Производитель / Поставщик TRUCKEXPERT № Производителя 285000841 Наименование Крестовина кардана Скания (48х161мм)

Запчасть крестовина кардана Скания (48х161мм) представлена по производителю TRUCKEXPERT с артикулом 285000841. У данной детали есть аналоги с номерами: 285000841 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина кардана Скания (48х161мм) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRUCKEXPERT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.