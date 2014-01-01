Производитель / Поставщик TRUCKEXPERT № Производителя 14900004 Наименование Патрубок интеркуллера Икарус-435 80 мм с пружинкой

Запчасть патрубок интеркуллера Икарус-435 80 мм с пружинкой представлена по производителю TRUCKEXPERT с артикулом 14900004. У данной детали есть аналоги с номерами: 14900004 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркуллера Икарус-435 80 мм с пружинкой на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя TRUCKEXPERT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.