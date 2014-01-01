Производитель / Поставщик TRP № Производителя 1962337 Наименование Диск тормозной 430x45x220 RVI MAGUM/PREMIUM, Volvo FH12/16 вентилируемый Вес, г 26,0

Запчасть диск тормозной 430x45x220 Рено MAGUM/Премиум Вольво ФШ 12/16 вентилируемый представлена по производителю TRP с артикулом 1962337. У данной детали есть аналоги с номерами: 1962337 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 430x45x220 Рено MAGUM/Премиум Вольво ФШ 12/16 вентилируемый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя TRP. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.