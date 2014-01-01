Производитель / Поставщик TRP № Производителя 1962311 Наименование Диск тормозной 430х45х132.5 MB Actros

Запчасть диск тормозной 430х45х132.5 Мерседес Актрос представлена по производителю TRP с артикулом 1962311. У данной детали есть аналоги с номерами: 1962311 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 430х45х132.5 Мерседес Актрос на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя TRP. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.