Производитель / Поставщик TRP № Производителя 1500396 Наименование Фильтр воздушный Scania P/G/R/T Series DC9/DC11 Вес, г 3,59 Объем 66.97

Запчасть фильтр воздушный Скания P/G/R/T Серия DC9/DC11 представлена по производителю TRP с артикулом 1500396. У данной детали есть аналоги с номерами: 1500396 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный Скания P/G/R/T Серия DC9/DC11 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRP. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.