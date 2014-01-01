Производитель / Поставщик TRP № Производителя 1455178 Наименование Вентилятор отопителя 24V Airtronic D2 Вес, г 1,04 Объем 13.2

Запчасть вентилятор отопителя 24V Airtronic D2 представлена по производителю TRP с артикулом 1455178. У данной детали есть аналоги с номерами: 1455178, 021SG, 252070992, 252070992000, 42540226, 81619306088, ZE026. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вентилятор отопителя 24V Airtronic D2 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRP. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.