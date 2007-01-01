Производитель / Поставщик TRP № Производителя 1455169 Наименование Датчик пламени/перегрева отопителя автономного Airtronic D2/D4/D4S 12/24V Вес, г 0,04 Объем 1.2

Запчасть датчик пламени/перегрева отопителя автономного Airtronic D2/D4/D4S 12/24V представлена по производителю TRP с артикулом 1455169. У данной детали есть аналоги с номерами: 1455169, 252069010200, 041PM, 0018302772, A0018302772, 1455169, 81779070014. Запчасти автономных отопителей Вебасто, Еберспехер в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик пламени/перегрева отопителя автономного Airtronic D2/D4/D4S 12/24V на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти автономных отопителей Вебасто, Еберспехер с гарантией от производителя TRP. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.