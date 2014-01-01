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Масло моторное синтетическое QUARTZ 9000 5W-40 артикул 213674 TOTALENERGIES в Алматы

213674 TOTALENERGIES Масло моторное синтетическое QUARTZ 9000 5W-40
Производитель / Поставщик TOTALENERGIES
№ Производителя 213674
Наименование Масло моторное синтетическое QUARTZ 9000 5W-40
Вязкость 5W-40
Объем 4
Состав Синтетическое
OEM BMW Longlife-01, MB 229.3, PSA B71 2296, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00, GM-LL-B-025
API CF, SM, SN
ACEA B4, A3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масло моторное синтетическое QUARTZ 9000 5W-40 производителя TOTALENERGIES с артикулом 213674 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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