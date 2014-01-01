|Производитель / Поставщик
|TOTALENERGIES
|№ Производителя
|148597
|Наименование
|Масло TOTAL QUARTZ 9000 5w-40 (4л.)
|Вязкость
|5W-40
|Объем
|4
|Состав
|Синтетическое
|OEM
|BMW Longlife-01, MB 229.3, PSA B71 2296, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00, GM-LL-B-025
|ACEA
|B4, A3
|API
|CF, SM, SN
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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