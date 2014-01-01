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Масло моторное полусинтетическое QUARTZ 7000 15W-50, 4л артикул 148592 TOTALENERGIES в Алматы

148592 TOTALENERGIES Масло моторное полусинтетическое QUARTZ 7000 15W-50, 4л
Производитель / Поставщик TOTALENERGIES
№ Производителя 148592
Наименование Масло моторное полусинтетическое QUARTZ 7000 15W-50, 4л
Вязкость 15W-50
Объем 4
Состав Полусинтетическое
OEM MB 229.1, PSA B71 2295, PSA B71 2300, VW 501.01, VW 505.00
ACEA B4, A3
API CF, SL
1 л 4 л 208 л

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масло моторное полусинтетическое QUARTZ 7000 15W-50, 4л производителя TOTALENERGIES с артикулом 148592 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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