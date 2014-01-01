|Производитель / Поставщик
|TOTALENERGIES
|№ Производителя
|148590
|Наименование
|Масло моторное полусинтетическое RUBIA TIR 8600 10W-40, 5л
|Вязкость
|10W-40
|Объем
|5
|Состав
|Полусинтетическое
|OEM
|MACK EO N, MB 228.5, RENAULT RLD-2, RENAULT RXD, RENAULT RXD-2, SCANIA LDF II, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 3, SCANIA LDF 3, MAN M 3277
|ACEA
|E4, E5, E7
|API
|CF
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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