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Масло моторное полусинтетическое RUBIA TIR 7400 15W-40, 20л артикул 113430 TOTALENERGIES в Алматы

113430 TOTALENERGIES Масло моторное полусинтетическое RUBIA TIR 7400 15W-40, 20л
Производитель / Поставщик TOTALENERGIES
№ Производителя 113430
Наименование Масло моторное полусинтетическое RUBIA TIR 7400 15W-40, 20л
OEM CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 76, CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 72, CUMMINS CES 200 76, CUMMINS CES 200 77, DAF, IVECO, MB 228.3, RENAULT RLD, RENAULT RLD-2, RENAULT VI RDL, SCANIA, VOLVO VDS-3, GLOBAL DLD-1, MACK EO-M, MTU TYPE 2, CUMMINS CES 200 78, MAN M 3275, CUMMINS CES 200 72
Вязкость 15W-40
Объем 20
Состав Полусинтетическое
ACEA E5, E7
API CI-4, SL

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масло моторное полусинтетическое RUBIA TIR 7400 15W-40, 20л производителя TOTALENERGIES с артикулом 113430 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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