|Производитель / Поставщик
|TOTALENERGIES
|№ Производителя
|113430
|Наименование
|Масло моторное полусинтетическое RUBIA TIR 7400 15W-40, 20л
|OEM
|CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 76, CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 72, CUMMINS CES 200 76, CUMMINS CES 200 77, DAF, IVECO, MB 228.3, RENAULT RLD, RENAULT RLD-2, RENAULT VI RDL, SCANIA, VOLVO VDS-3, GLOBAL DLD-1, MACK EO-M, MTU TYPE 2, CUMMINS CES 200 78, MAN M 3275, CUMMINS CES 200 72
|Вязкость
|15W-40
|Объем
|20
|Состав
|Полусинтетическое
|ACEA
|E5, E7
|API
|CI-4, SL
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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