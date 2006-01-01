|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2983506
|Наименование
|Колодки тормозные MERCEDES Vario дисковые (175x85x22) (4шт.) TEXTAR
|Ширина [мм]
|175
|Высота [мм]
|85,6
|Толщина [мм]
|22
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|29835
|Качество
|T3018
|Тормозная установка
|Teves
|Длина упаковки [см]
|20,9
|Ширина упаковки [см]
|13,4
|Высота упаковки [см]
|8,8
|Вес [кг]
|3,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
618 D (668.321, 668.322, 668.323)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 DA 4x4
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 813 (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 816 D (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 818 D (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Одноосный тягач
613 D, 614 D (669.599, 669.899)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Одноосный тягач
615 D, 616 D (669.599, 669.899)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Одноосный тягач
618 D (669.599, 669.899)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
618 D
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
818 D (670.321, 670.322)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
818 DA 4x4
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Фургон (B667, B670, B668)
618 D
2006.09 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Фургон (B667, B670, B668)
818 D (670.351, 670.352, 670.353)
2006.09 - 2013.12
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