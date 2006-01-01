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Колодки тормозные MERCEDES Vario дисковые (175x85x22) (4шт.) TEXTAR артикул 2983506 TEXTAR в Алматы

2983506 TEXTAR Колодки тормозные MERCEDES Vario дисковые (175x85x22) (4шт.) TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2983506
Наименование Колодки тормозные MERCEDES Vario дисковые (175x85x22) (4шт.) TEXTAR
Ширина [мм] 175
Высота [мм] 85,6
Толщина [мм] 22
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29835
Качество T3018
Тормозная установка Teves
Длина упаковки [см] 20,9
Ширина упаковки [см] 13,4
Высота упаковки [см] 8,8
Вес [кг] 3,9
Запчасть колодки тормозные Мерседес Vario дисковые (175x85x22) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2983506. У данной детали есть аналоги с номерами: 2983506 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Мерседес Vario дисковые (175x85x22) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 618 D (668.321, 668.322, 668.323) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 DA 4x4 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 813 (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 816 D (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 818 D (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Одноосный тягач 613 D, 614 D (669.599, 669.899) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Одноосный тягач 615 D, 616 D (669.599, 669.899) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Одноосный тягач 618 D (669.599, 669.899) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 618 D 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 818 D (670.321, 670.322) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 818 DA 4x4 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Фургон (B667, B670, B668) 618 D 2006.09 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Фургон (B667, B670, B668) 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 2006.09 - 2013.12

Если хотите купить Колодки тормозные MERCEDES Vario дисковые (175x85x22) (4шт.) TEXTAR TEXTAR с артикулом 2983506 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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