Толщина [мм] 30 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29361 Качество T3016 Вариант комплектации ProTecS ® Тормозная установка Knorr SN6 Длина упаковки [см] 25,6 Ширина упаковки [см] 19,3 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные передние к-кт BPW.МАН.Мерседес.SAF представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2936101. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004210710, 0004210810, 0004215010, 0014211710, 0024207820, 0024207920, 0044201320. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные передние к-кт BPW.МАН.Мерседес.SAF, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.