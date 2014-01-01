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колодки тормоза дискового артикул 2933601 TEXTAR в Алматы

2933601 TEXTAR колодки тормоза дискового
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2933601
Наименование колодки тормоза дискового
Ширина [мм] 210,6
Высота [мм] 109,6
Толщина [мм] 32
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29336
Качество T3060
Тормозная установка Wabco PAN 22-1
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2
Запчасть колодки тормоза дискового представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2933601. У данной детали есть аналоги с номерами: 2933601 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормоза дискового на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить колодки тормоза дискового TEXTAR с артикулом 2933601 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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