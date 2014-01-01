|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2933101
|Наименование
|Колодки тормозные дисковые Мерседес Актрос
|Ширина [мм]
|247,3
|Высота [мм]
|109,5
|Толщина [мм]
|30
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|29331
|Качество
|T3050
|Вариант комплектации
|ProTecS ®
|Тормозная установка
|Knorr SN7 HP
|Длина упаковки [см]
|25,8
|Ширина упаковки [см]
|29,2
|Высота упаковки [см]
|7,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Колодки тормозные дисковые Мерседес Актрос TEXTAR с артикулом 2933101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита