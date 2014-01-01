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Колодки тормозные дисковые Мерседес Актрос артикул 2933101 TEXTAR в Алматы

2933101 TEXTAR Колодки тормозные дисковые Мерседес Актрос
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2933101
Наименование Колодки тормозные дисковые Мерседес Актрос
Ширина [мм] 247,3
Высота [мм] 109,5
Толщина [мм] 30
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29331
Качество T3050
Вариант комплектации ProTecS ®
Тормозная установка Knorr SN7 HP
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные дисковые Мерседес Актрос TEXTAR с артикулом 2933101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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