|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2931302
|Наименование
|Колодки тормозные SAF дисковые (211x93x30) (4шт.) TEXTAR
|Ширина [мм]
|210,6
|Высота [мм]
|92,4
|Толщина [мм]
|29,8
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|29313
|Качество
|T3060
|Тормозная установка
|Wabco PAN 19-1
|Длина упаковки [см]
|25,6
|Ширина упаковки [см]
|19,3
|Высота упаковки [см]
|7,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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