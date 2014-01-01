Толщина [мм] 29,8 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29313 Качество T3060 Тормозная установка Wabco PAN 19-1 Длина упаковки [см] 25,6 Ширина упаковки [см] 19,3 Высота упаковки [см] 7,2

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