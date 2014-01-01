Толщина [мм] 30 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29308 Качество T3030 Тормозная установка Knorr SK7 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные БПВ САФ дисковые (с выточкой под датчик АБС оси САФ SKRB 9022K01 SK7)(4шт.)TEXTAR представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2930801. У данной детали есть аналоги с номерами: 0044207020, 0252917130, 03057008500, 031208700430, 031208700431, 03120870043P, 031208700781. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные БПВ САФ дисковые (с выточкой под датчик АБС оси САФ SKRB 9022K01 SK7)(4шт.)TEXTAR, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.