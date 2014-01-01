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Колодки тормозные BPW SAF дисковые (с выточкой под датчик АБС,оси SAF SKRB 9022K01/SK7)(4шт.)TEXTAR артикул 2930801 TEXTAR в Алматы

2930801 TEXTAR Колодки тормозные BPW SAF дисковые (с выточкой под датчик АБС,оси SAF SKRB 9022K01/SK7)(4шт.)TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2930801
Наименование Колодки тормозные BPW SAF дисковые (с выточкой под датчик АБС,оси SAF SKRB 9022K01/SK7)(4шт.)TEXTAR
Ширина [мм] 210,9
Высота [мм] 108
Толщина [мм] 30
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29308
Качество T3030
Тормозная установка Knorr SK7
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2
Запчасть колодки тормозные БПВ САФ дисковые (с выточкой под датчик АБС оси САФ SKRB 9022K01 SK7)(4шт.)TEXTAR представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2930801. У данной детали есть аналоги с номерами: 0044207020, 0252917130, 03057008500, 031208700430, 031208700431, 03120870043P, 031208700781. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные БПВ САФ дисковые (с выточкой под датчик АБС оси САФ SKRB 9022K01 SK7)(4шт.)TEXTAR, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные BPW SAF дисковые (с выточкой под датчик АБС,оси SAF SKRB 9022K01/SK7)(4шт.)TEXTAR TEXTAR с артикулом 2930801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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