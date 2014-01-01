Толщина [мм] 30 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29307 Качество T3030 Тормозная установка Knorr SN7 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные БПВ дисковые (248x108x30) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2930701. У данной детали есть аналоги с номерами: 2930701, 450442, 15864, 216, 101380, A9423320806, 9423320806. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные БПВ дисковые (248x108x30) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.