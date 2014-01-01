|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2930201
|Наименование
|Колодки тормозные VOLVO FL дисковые (176x78x22) (4шт.) TEXTAR
|Ширина [мм]
|175,5
|Высота [мм]
|78
|Толщина [мм]
|21
|Датчик износа
|не подготовленно для датчика износа
|WVA номер
|29302
|Качество
|T3018
|Тормозная установка
|Girling B-FRAME
|Длина упаковки [см]
|25,6
|Ширина упаковки [см]
|19,3
|Высота упаковки [см]
|7,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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