Толщина [мм] 21 Датчик износа не подготовленно для датчика износа WVA номер 29302 Качество T3018 Тормозная установка Girling B-FRAME Длина упаковки [см] 25,6 Ширина упаковки [см] 19,3 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные Вольво FL дисковые (176x78x22) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2930201. У данной детали есть аналоги с номерами: 2930201, 15854, 226, 9423300219, A9423300219, 0604010291S, 06040102911S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Вольво FL дисковые (176x78x22) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.