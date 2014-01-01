Толщина [мм] 30,8 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29279 Качество T3010 Тормозная установка Wabco MAXX 22 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Если вы хотите купить колодки тормозные Текстар для МАН ТГС, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2927901. У данной детали есть аналоги с номерами: 0014215210, 150904, 29223, 2922330504105394, 29279, 2927930504052004, 29315. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR.