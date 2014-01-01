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Колодки тормозные TEXTAR для MAN TGS артикул 2927901 TEXTAR в Алматы

2927901 TEXTAR Колодки тормозные TEXTAR для MAN TGS
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2927901
Наименование Колодки тормозные TEXTAR для MAN TGS
Ширина [мм] 217,6
Высота [мм] 107,5
Толщина [мм] 30,8
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29279
Качество T3010
Тормозная установка Wabco MAXX 22
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2
Если вы хотите купить колодки тормозные Текстар для МАН ТГС, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2927901. У данной детали есть аналоги с номерами: 0014215210, 150904, 29223, 2922330504105394, 29279, 2927930504052004, 29315. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные TEXTAR для MAN TGS TEXTAR с артикулом 2927901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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