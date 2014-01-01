Толщина [мм] 30 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29278 Качество T7400 Вариант комплектации ProTecS ® Тормозная установка Knorr SN7 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные передние комплект Скания/БПВ/Ман/Мерседес/САФ представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2927802. У данной детали есть аналоги с номерами: 00004236610, 00024207020, 00034201020, 0004210510, 0004211810, 0004214310, 0004236610. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные передние комплект Скания/БПВ/Ман/Мерседес/САФ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.