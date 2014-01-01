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Накладки тормозные дисковые 29061 для грузовиков с суппортами Knorr SB и SN артикул 2927801 TEXTAR в Алматы

2927801 TEXTAR Накладки тормозные дисковые 29061 для грузовиков с суппортами Knorr SB и SN
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2927801
Наименование Накладки тормозные дисковые 29061 для грузовиков с суппортами Knorr SB и SN
Ширина [мм] 247,5
Высота [мм] 107,7
Толщина [мм] 30
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29278
Качество T3050
Вариант комплектации ProTecS ®
Тормозная установка Knorr SN7
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные дисковые 29061 для грузовиков с суппортами Knorr SB и SN TEXTAR с артикулом 2927801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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