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Колодки тормозные 29125 Volvo FH12 передние/задние (с крепежом) артикул 2927701 TEXTAR в Алматы

2927701 TEXTAR Колодки тормозные 29125 Volvo FH12 передние/задние (с крепежом)
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2927701
Наименование Колодки тормозные 29125 Volvo FH12 передние/задние (с крепежом)
Ширина [мм] 249,6
Высота [мм] 111,2
Толщина [мм] 29,2
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
WVA номер 29277
Качество D7500
Тормозная установка Meritor D-DUCO
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные 29125 Volvo FH12 передние/задние (с крепежом) TEXTAR с артикулом 2927701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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