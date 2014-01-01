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Тормозные колодки дисковые 29171 артикул 2926901 TEXTAR в Алматы

2926901 TEXTAR Тормозные колодки дисковые 29171
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2926901
Наименование Тормозные колодки дисковые 29171
Ширина [мм] 210,9
Высота [мм] 108,2
Толщина [мм] 30
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29269
Качество T3060
Тормозная установка Knorr SK7
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозные колодки дисковые 29171 TEXTAR с артикулом 2926901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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