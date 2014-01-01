|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2924601
|Наименование
|Колодки тормозные MERCEDES Actros дисковые (245x114x35) (4шт.) TEXTAR
|Ширина [мм]
|244,6
|Высота [мм]
|113,7
|Толщина [мм]
|35
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|29246
|Тормозная установка
|Knorr SM7
|Длина упаковки [см]
|25,8
|Ширина упаковки [см]
|14,6
|Высота упаковки [см]
|13,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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