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Колодки тормозные MERCEDES Actros дисковые (208x114x35) (4шт.) TEXTAR артикул 2924401 TEXTAR в Алматы

2924401 TEXTAR Колодки тормозные MERCEDES Actros дисковые (208x114x35) (4шт.) TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2924401
Наименование Колодки тормозные MERCEDES Actros дисковые (208x114x35) (4шт.) TEXTAR
Ширина [мм] 211,5
Высота [мм] 116,6
Толщина [мм] 35
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29244
Тормозная установка Knorr SL7
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 14,6
Высота упаковки [см] 13,9
Запчасть колодки тормозные Мерседес Актрос дисковые (208x114x35) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2924401. У данной детали есть аналоги с номерами: 2924401, 29244, 0064201520, 292440090100, 2924405390, 2924435004172213, 29244LFE747. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Мерседес Актрос дисковые (208x114x35) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные MERCEDES Actros дисковые (208x114x35) (4шт.) TEXTAR TEXTAR с артикулом 2924401 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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