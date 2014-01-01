Толщина [мм] 35 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29244 Тормозная установка Knorr SL7 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 14,6 Высота упаковки [см] 13,9

Запчасть колодки тормозные Мерседес Актрос дисковые (208x114x35) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2924401. У данной детали есть аналоги с номерами: 2924401, 29244, 0064201520, 292440090100, 2924405390, 2924435004172213, 29244LFE747. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Мерседес Актрос дисковые (208x114x35) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.