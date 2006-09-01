|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2922902
|Наименование
|Колодки тормозные Renault Maxity дисковые 164x68x21 4шт
|Ширина [мм]
|163,3
|Высота [мм]
|66,6
|Толщина [мм]
|20,8
|Датчик износа
|с интегрированным контактом датчика износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами тормозных сателлитов
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|WVA номер
|29229
|Качество
|T4136
|Тормозная установка
|Brembo
|Длина упаковки [см]
|17
|Ширина упаковки [см]
|12
|Высота упаковки [см]
|8,3
|Вес [кг]
|2,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
35.14 DCI 3.0 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
NT400 CABSTAR (F24M)
28.12, 32.12, 35.12 (F91AN)
2016.09 - Выпускается
NISSAN
NT400 CABSTAR (F24M)
35.13
2016.09 - Выпускается
NISSAN
NT400 CABSTAR (F24M)
35.14, 45.14
2016.09 - Выпускается
NISSAN
NT400 CABSTAR (F24M)
35.15, 45.15
2016.09 - Выпускается
NISSAN
NT400 CABSTAR (F24M)
35.15, 45.15
2016.09 - Выпускается
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