Толщина [мм] 20,8 Датчик износа с интегрированным контактом датчика износа Количество датчиков износа [на ось] 2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами WVA номер 29229 Качество T4136 Тормозная установка Brembo Длина упаковки [см] 17 Ширина упаковки [см] 12 Высота упаковки [см] 8,3 Вес [кг] 2,6

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