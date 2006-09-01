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Колодки тормозные Renault Maxity дисковые 164x68x21 4шт артикул 2922902 TEXTAR в Алматы

2922902 TEXTAR Колодки тормозные Renault Maxity дисковые 164x68x21 4шт
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2922902
Наименование Колодки тормозные Renault Maxity дисковые 164x68x21 4шт
Ширина [мм] 163,3
Высота [мм] 66,6
Толщина [мм] 20,8
Датчик износа с интегрированным контактом датчика износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
WVA номер 29229
Качество T4136
Тормозная установка Brembo
Длина упаковки [см] 17
Ширина упаковки [см] 12
Высота упаковки [см] 8,3
Вес [кг] 2,6
Если вы хотите купить колодки тормозные Рено Maxity дисковые 164x68x21 4шт, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2922902. У данной детали есть аналоги с номерами: 000279BSX, 0986494334, N3601100. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI 3.0 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN) 2016.09 - Выпускается
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.13 2016.09 - Выпускается
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.14, 45.14 2016.09 - Выпускается
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 2016.09 - Выпускается
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 2016.09 - Выпускается

Если хотите купить Колодки тормозные Renault Maxity дисковые 164x68x21 4шт TEXTAR с артикулом 2922902 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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