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колодки тормоза дискового артикул 2922801 TEXTAR в Алматы

2922801 TEXTAR колодки тормоза дискового
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2922801
Наименование колодки тормоза дискового
Ширина [мм] 210,8
Высота [мм] 114,5
Толщина [мм] 30
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
WVA номер 29228
Качество 8200
Тормозная установка BPW TSB 4309
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2
Вес [кг] 8,211
Запчасть колодки тормоза дискового представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2922801. У данной детали есть аналоги с номерами: 2922801 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормоза дискового на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

SAMPA 091401

Датчик
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить колодки тормоза дискового TEXTAR с артикулом 2922801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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