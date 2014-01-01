Толщина [мм] 30 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами WVA номер 29228 Качество 8200 Тормозная установка BPW TSB 4309 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2 Вес [кг] 8,211

Запчасть колодки тормоза дискового представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2922801. У данной детали есть аналоги с номерами: 2922801 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормоза дискового на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.