|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2922801
|Наименование
|колодки тормоза дискового
|Ширина [мм]
|210,8
|Высота [мм]
|114,5
|Толщина [мм]
|30
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|WVA номер
|29228
|Качество
|8200
|Тормозная установка
|BPW TSB 4309
|Длина упаковки [см]
|25,8
|Ширина упаковки [см]
|29,2
|Высота упаковки [см]
|7,2
|Вес [кг]
|8,211
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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