Толщина [мм] 30 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами WVA номер 29227 Качество 8200 Тормозная установка BPW TSB 3709 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2 Вес [кг] 7,2

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