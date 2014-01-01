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Колодки тормозные БПВ 29227 дисковые артикул 2922701 TEXTAR в Алматы

2922701 TEXTAR Колодки тормозные БПВ 29227 дисковые
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2922701
Наименование Колодки тормозные БПВ 29227 дисковые
Ширина [мм] 210,3
Высота [мм] 102
Толщина [мм] 30
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
WVA номер 29227
Качество 8200
Тормозная установка BPW TSB 3709
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2
Вес [кг] 7,2
Если вы хотите купить колодки тормозные БПВ 29227 дисковые, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2922701. У данной детали есть аналоги с номерами: 0509290120, 0509290121, 0509290150, 0509290151, 0900061790, 0980107550, 0980107561. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные БПВ 29227 дисковые TEXTAR с артикулом 2922701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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