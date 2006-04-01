Толщина [мм] 20,7 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами WVA номер 29200 Тормозная установка Brembo Длина упаковки [см] 20,9 Ширина упаковки [см] 13,4 Высота упаковки [см] 8,8

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