Толщина [мм] 19,8 Датчик износа вкл. датчик износа Количество датчиков износа [на ось] 2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами WVA номер 29190 Тормозная установка Bosch Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 98033800 Длина упаковки [см] 15,2 Ширина упаковки [см] 8,8 Высота упаковки [см] 8,4 Вес [кг] 1,5

Запчасть колодки тормозные Мерседес Sprinter (06-) VW Crafter (06-) задние Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2919001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные Мерседес Sprinter (06-) VW Crafter (06-) задние Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.