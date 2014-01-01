Толщина [мм] 34 Датчик износа не подготовленно для датчика износа WVA номер 29183 Качество T3016 Тормозная установка Knorr SB5000 Длина упаковки [см] 20,9 Ширина упаковки [см] 13,4 Высота упаковки [см] 8,8

Если вы хотите купить колодки тормозные дисковые Мерседес Атего, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Atego. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2918302. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004211010, 0004211210, 0014210510, 0014210610, 0014212510, 0014212610, 0034201120. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR.