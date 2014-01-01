|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2918302
|Наименование
|Колодки тормозные дисковые Мерседес Атего
|Ширина [мм]
|185
|Высота [мм]
|84
|Толщина [мм]
|34
|Датчик износа
|не подготовленно для датчика износа
|WVA номер
|29183
|Качество
|T3016
|Тормозная установка
|Knorr SB5000
|Длина упаковки [см]
|20,9
|Ширина упаковки [см]
|13,4
|Высота упаковки [см]
|8,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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