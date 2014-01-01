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Колодки тормозные дисковые Мерседес Атего артикул 2918302 TEXTAR в Алматы

2918302 TEXTAR Колодки тормозные дисковые Мерседес Атего
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2918302
Наименование Колодки тормозные дисковые Мерседес Атего
Ширина [мм] 185
Высота [мм] 84
Толщина [мм] 34
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
WVA номер 29183
Качество T3016
Тормозная установка Knorr SB5000
Длина упаковки [см] 20,9
Ширина упаковки [см] 13,4
Высота упаковки [см] 8,8
Если вы хотите купить колодки тормозные дисковые Мерседес Атего, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Atego. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2918302. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004211010, 0004211210, 0014210510, 0014210610, 0014212510, 0014212610, 0034201120. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные дисковые Мерседес Атего TEXTAR с артикулом 2918302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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