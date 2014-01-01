Толщина [мм] 29,2 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29177 Качество T7600 Тормозная установка Meritor VGT 195 Длина упаковки [см] 25,6 Ширина упаковки [см] 19,3 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные Вольво FH дисковые (211x100x30) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2917705. У данной детали есть аналоги с номерами: 2917705 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Вольво FH дисковые (211x100x30) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.