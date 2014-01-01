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Колодки тормозные Вольво FH и Рено Textar артикул 2917401 TEXTAR в Алматы

2917401 TEXTAR Колодки тормозные Вольво FH и Рено Textar
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2917401
Наименование Колодки тормозные Вольво FH и Рено Textar
Ширина [мм] 249,6
Высота [мм] 110
Толщина [мм] 29,2
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29174
Качество T3032
Тормозная установка Meritor ELSA 225-3
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2
Запчасть колодки тормозные Вольво FH и Рено Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2917401. У данной детали есть аналоги с номерами: 0252917429, 031208700450, 031208700451, 08633000A, 102005, 102006, 151831066. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные Вольво FH и Рено Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные Вольво FH и Рено Textar TEXTAR с артикулом 2917401 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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