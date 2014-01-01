Толщина [мм] 29,2 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29174 Качество T3032 Тормозная установка Meritor ELSA 225-3 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные Вольво FH и Рено Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2917401. У данной детали есть аналоги с номерами: 0252917429, 031208700450, 031208700451, 08633000A, 102005, 102006, 151831066. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные Вольво FH и Рено Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.