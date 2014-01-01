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Тормозные колодки Рено Премиум Магнум дисковые артикул 2917301 TEXTAR в Алматы

2917301 TEXTAR Тормозные колодки Рено Премиум Магнум дисковые
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2917301
Наименование Тормозные колодки Рено Премиум Магнум дисковые
Ширина [мм] 216,1
Высота [мм] 96,8
Толщина [мм] 29,2
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29173
Качество T3032
Тормозная установка Meritor ELSA 225-1
Длина упаковки [см] 25,6
Ширина упаковки [см] 19,3
Высота упаковки [см] 7,2
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозные колодки Рено Премиум Магнум дисковые TEXTAR с артикулом 2917301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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