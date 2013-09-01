Толщина [мм] 20 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 98031700 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов WVA номер 29153 Качество T4014 Тормозная установка Perrot Длина упаковки [см] 17 Ширина упаковки [см] 12 Высота упаковки [см] 8,3 Вес [кг] 2,2

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