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Колодки торм. пер. MERCEDES Sprinte, 2915301 артикул 2915301 TEXTAR в Алматы

2915301 TEXTAR Колодки торм. пер. MERCEDES Sprinte, 2915301
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2915301
Наименование Колодки торм. пер. MERCEDES Sprinte, 2915301
Ширина [мм] 164,7
Высота [мм] 72,8
Толщина [мм] 20
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 98031700
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов
WVA номер 29153
Качество T4014
Тормозная установка Perrot
Длина упаковки [см] 17
Ширина упаковки [см] 12
Высота упаковки [см] 8,3
Вес [кг] 2,2
Если вы хотите купить колодки торм. пер. Мерседес Sprinte 2915301, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2915301. У данной детали есть аналоги с номерами: Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя TEXTAR.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 4,6-t Фургон (B909) 413 CDI (909.643) 2017.01 - Выпускается

Если хотите купить Колодки торм. пер. MERCEDES Sprinte, 2915301 TEXTAR с артикулом 2915301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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