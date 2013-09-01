|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2915301
|Наименование
|Колодки торм. пер. MERCEDES Sprinte, 2915301
|Ширина [мм]
|164,7
|Высота [мм]
|72,8
|Толщина [мм]
|20
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|98031700
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами тормозных сателлитов
|WVA номер
|29153
|Качество
|T4014
|Тормозная установка
|Perrot
|Длина упаковки [см]
|17
|Ширина упаковки [см]
|12
|Высота упаковки [см]
|8,3
|Вес [кг]
|2,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
311 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
313 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909)
411 CDI (909.843)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Фургон (B909)
413 CDI (909.643)
2017.01 - Выпускается
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